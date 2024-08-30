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Лебедев Александр Ефимович

Место рождения

д. Демино Башутинской волости

Дата рождения

01.09.1876

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1876

Отец: Лебедев Ефим Тимофеевич

Мать: Лебедева Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Никандровна

Бракосочетание
28.10.1901

Жена: Лебедева Екатерина Никандровна

Рождение ребёнка
08.11.1915

Сын: Лебедев Михаил Александрович

Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Никандровна

Смерть
1928

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