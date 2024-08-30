Лебедев Александр Ефимович
Место рожденияд. Демино Башутинской волости
Дата рождения01.09.1876
Дата смерти1928
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1876
Отец: Лебедев Ефим Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Никандровна
Бракосочетание
28.10.1901
Рождение ребёнка
08.11.1915
Сын: Лебедев Михаил Александрович
Мать ребёнка: Лебедева Екатерина Никандровна
Смерть
1928