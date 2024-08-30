Багрова (Каткова) Вера Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багрова (Каткова) Вера Павловна

Место рождения

г. Тутаев Ярославской области

Дата рождения

01.08.1915

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915

Отец: Катков Павел Федорович

Мать: Каткова (Алешина) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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