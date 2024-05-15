Флеер (Минская) Мария (Малка) Исаевна 15.05.1865 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер (Минская) Мария (Малка) Исаевна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

15.05.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1865 ст.

Отец: Минский Исай Маркович

Мать: Минская Гисе Гиршевна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
31.10.1885 ст.

Муж: Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
30.07.1886

Сын: Флеер Матвей Густавович (Гутманович)

Отец ребёнка: Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
21.04.1889

Сын: Флеер Исай Густавович (Гутманович)

Отец ребёнка: Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)

Томск, город Томск, Томская область
Данные о рождении взяты из личного дела сотрудника РКИ (Рабоче-Крестьянской Инспекции - Рабкрина). | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родосл... Показать все
Рождение ребёнка
05.08.1892 ст.

Сын: Флеер Григорий Густавович (Гутманович)

Отец ребёнка: Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Рождение ребёнка
09.09.1895 ст.

Сын: Флеер Федор Густавович (Гутманович)

Отец ребёнка: Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Крещение
16.06.1911 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Жена 1-ой гильдіи Томскаго купца Манилія исаева Флееръ 45 летъ отъ роду, Іудейскаго вѣроисповѣданія просвещена Св. Крещеніемъ съ нареченіемъ ей имени Маріи, празднуемой Церковью 1-го Апреля. | Восприе... Показать все
Смерть
Неизвестно

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