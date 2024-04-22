Флеер Исай Густавович (Гутманович)
Место рождения
Дата рождения21.04.1889
Дата смерти26.04.1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1889
Данные о рождении взяты из личного дела сотрудника РКИ (Рабоче-Крестьянской Инспекции - Рабкрина). | ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родосл... Показать все
Обрезание
28.04.1889
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Работа или профессия
С 01.03.1916 по ?.12.1917 ст.
г. Петроград, Российская империя
Ведомство, должность: Русско-Азиатский банк Чин: Служащий Русско-Азианский банк был ликвидирован (национализирован) декретом Совнаркома от 14.12.1917 г. | Служба | РГИА - Российский Государственный Ис... Показать все
Рождение ребёнка
29.07.1920
Дочь: Ирина Исаевна
Мать ребёнка: Флеер Евгения Самсоновна
Надеждинское родовспомогательное заведение, г. Петроград, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Место жительства
?.07.1920
у. Марта, 7, кв. 3 | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опис... Показать все
Бракосочетание
До 1920
Жена: Флеер Евгения Самсоновна
Дата бракосочетания указана, исходя из даты рождения дочери.
Место жительства
1923
пр. 25 Октября, д. 51, кв. 89 | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-8 ЛЕНИНГРАДРАБКРИН. Опись 2. Де... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-8 ЛЕНИНГРАДРАБКРИН. Опись 2. Де... Показать все
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Томская классическая гимназия | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до ... Показать все
Похороны
После 26.04.1923
В актовой записи сказано, что похоронен на Смоленском кладбище, однако не ясно, на каком именно - православном, лютеранском или армянском. | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербург... Показать все
Смерть
26.04.1923
Причина смерти: Туберкулёз | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-61... Показать все