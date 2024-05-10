(Флеер) Ирина Исаевна 29.07.1920 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Флеер) Ирина Исаевна

Место рождения

Надеждинское родовспомогательное заведение, г. Петроград, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика

Дата рождения

29.07.1920

Дата смерти

До ?.10.1922

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1920

Отец: Флеер Исай Густавович (Гутманович)

Мать: Флеер Евгения Самсоновна

Надеждинское родовспомогательное заведение, г. Петроград, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
До ?.10.1922
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В личной карточке сотрудника РКИ Исая Флеера, заполненной 6 октября 1922 г. о составе семьи сказано «детей нет». | Это значит, что Ирина Исаевна умерла до этой даты. | ЦГА СПб - Центральный Государств... Показать все

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