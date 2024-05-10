(Флеер) Ирина Исаевна
Место рожденияНадеждинское родовспомогательное заведение, г. Петроград, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Дата рождения29.07.1920
Дата смертиДо ?.10.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1920
Надеждинское родовспомогательное заведение, г. Петроград, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
До ?.10.1922
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В личной карточке сотрудника РКИ Исая Флеера, заполненной 6 октября 1922 г. о составе семьи сказано «детей нет». | Это значит, что Ирина Исаевна умерла до этой даты. | ЦГА СПб - Центральный Государств... Показать все