Флеер Евгения Самсоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1920
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата бракосочетания указана, исходя из даты рождения дочери.
Рождение ребёнка
29.07.1920
Дочь: (Флеер) Ирина Исаевна
Отец ребёнка: Флеер Исай Густавович (Гутманович)
Надеждинское родовспомогательное заведение, г. Петроград, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
Неизвестно