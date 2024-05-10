Флеер Евгения Самсоновна 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Флеер Евгения Самсоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1920

Муж: Флеер Исай Густавович (Гутманович)

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата бракосочетания указана, исходя из даты рождения дочери.
Рождение ребёнка
29.07.1920

Дочь: (Флеер) Ирина Исаевна

Отец ребёнка: Флеер Исай Густавович (Гутманович)

Надеждинское родовспомогательное заведение, г. Петроград, Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика
Смерть
Неизвестно

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