Флеер Федор Густавович (Гутманович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флеер Федор Густавович (Гутманович)

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

09.09.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1895 ст.

Отец: Флеер Густав (Гутман) Федорович (Фишелевич)

Мать: Флеер Мария (Малка) Исаевна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Обрезание
03.10.1895 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно
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