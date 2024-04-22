Флеер Григорий Густавович (Гутманович)
Место рождения
Дата рождения05.08.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1892 ст.
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Обрезание
23.08.1892 ст.
Образование
С 31.08.1908 по 26.06.1912 ст.
Гимназия и реальное училище Г. К. Штемберга, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Образовательное учреждение: Частная гимназия Г.К. Штемберга Уровень образования: Средний | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 66. Опись 1. Дело 56. Личное де... Показать все
Крещение
09.06.1912 ст.
Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 128, Дело 1350: Метрическая книга церкви св. Мирония лейб-гвардии Егерского полка на 1912 год. Лист 147об-148 | ... Показать все
Место жительства
?.03.1922
П.С. Большой пр., 6-8, кв. 28 | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно