Церковь во имя Святого великомученика Мирония лейб-гвардии Егерского полка, г. Санкт-Петербург, Российская империя

Гимназия и реальное училище Г. К. Штемберга, г. Санкт-Петербург, Российская империя

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