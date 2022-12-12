Шлеенков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлеенков Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шлеенков Пётр

Мать: Александра

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шлеенкова Анна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шлеенкова Василий

Мать ребёнка: Шлеенкова Анна

Рождение ребёнка
27.03.1928

Дочь: Корниенко Надежда

Мать ребёнка: Шлеенкова Анна

Ольшанка-Вторая, Губкинский, Белгородская область
Село Ольшанка вторая, Требунского района
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шлеенков Михаил

Мать ребёнка: Шлеенкова Анна

Смерть
Неизвестно
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