Шлеенков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шлеенков Пётр
Мать: Александра
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шлеенкова Анна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шлеенкова Василий
Мать ребёнка: Шлеенкова Анна
Рождение ребёнка
27.03.1928
Дочь: Корниенко Надежда
Мать ребёнка: Шлеенкова Анна
Ольшанка-Вторая, Губкинский, Белгородская область
Село Ольшанка вторая, Требунского района
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шлеенков Михаил
Мать ребёнка: Шлеенкова Анна
Смерть
Неизвестно