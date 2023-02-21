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(Шлеенкова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Шлеенков Иван

Мать: Шлеенкова Анна

Смерть
Неизвестно
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