Шлеенкова (Гаврюшина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлеенкова (Гаврюшина) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гаврюшин Фатей

Мать: Лукерья

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Шлеенков Иван

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шлеенкова Василий

Отец ребёнка: Шлеенков Иван

Рождение ребёнка
27.03.1928

Дочь: Корниенко Надежда

Отец ребёнка: Шлеенков Иван

Ольшанка-Вторая, Губкинский, Белгородская область
Село Ольшанка вторая, Требунского района
Рождение ребёнка
1930

Сын: Шлеенков Михаил

Отец ребёнка: Шлеенков Иван

Смерть
Неизвестно
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