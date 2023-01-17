Шлеенкова (Гаврюшина) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гаврюшин Фатей
Мать: Лукерья
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Шлеенков Иван
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шлеенкова Василий
Отец ребёнка: Шлеенков Иван
Рождение ребёнка
27.03.1928
Дочь: Корниенко Надежда
Отец ребёнка: Шлеенков Иван
Ольшанка-Вторая, Губкинский, Белгородская область
Село Ольшанка вторая, Требунского района
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шлеенков Михаил
Отец ребёнка: Шлеенков Иван
Смерть
Неизвестно