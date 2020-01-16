Корниенко (Шлеенкова) Надежда
Место рождения
Дата рождения27.03.1928
Дата смерти16.01.2020
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1928
Отец: Шлеенков Иван
Мать: Шлеенкова Анна
Село Ольшанка вторая, Требунского района
Бракосочетание
28.11.1955
Муж: Корниенко Алексей
Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корниенко Алексей
Рождение ребёнка
08.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корниенко Алексей
Смерть
16.01.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно