Корниенко (Шлеенкова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корниенко (Шлеенкова) Надежда

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Место рождения

Ольшанка-Вторая, Губкинский, Белгородская область

Дата рождения

27.03.1928

Дата смерти

16.01.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1928

Отец: Шлеенков Иван

Мать: Шлеенкова Анна

Ольшанка-Вторая, Губкинский, Белгородская область
Село Ольшанка вторая, Требунского района
Бракосочетание
28.11.1955

Муж: Корниенко Алексей

Красюковская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Алексей

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корниенко Алексей

Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
16.01.2020
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Староминская, Староминский муниципальный район, Краснодарский край
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