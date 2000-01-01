Шлеенков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлеенков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Шлеенков Иван

Мать: Шлеенкова Анна

Смерть
Неизвестно
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