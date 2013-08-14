Колос Виталий Григорьевич 04.06.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колос Виталий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1954

Дата смерти

14.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1954

Отец: Колос Григорий

Мать: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колос) Нина Витальевна

Мать ребёнка: Колос Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колос Елена

Рождение ребёнка
01.03.1983

Дочь: Артемчук (Колос) Ирина Витальевна

Мать ребёнка: Колос Елена

Рождение ребёнка
1995

Сын: Колос Роман Витальевич

Мать ребёнка: Колос Елена

Смерть
14.08.2013

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