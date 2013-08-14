Колос Виталий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1954
Дата смерти14.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колос) Нина Витальевна
Мать ребёнка: Колос Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колос Елена
Рождение ребёнка
01.03.1983
Дочь: Артемчук (Колос) Ирина Витальевна
Мать ребёнка: Колос Елена
Рождение ребёнка
1995
Мать ребёнка: Колос Елена
Смерть
14.08.2013