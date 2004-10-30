Колос Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.10.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1954
Сын: Колос Виталий Григорьевич
Мать ребёнка: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна
Рождение ребёнка
10.11.1962
Сын: Колос Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна
Смерть
30.10.2004