Колос Григорий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Колос Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна

Рождение ребёнка
04.06.1954

Сын: Колос Виталий Григорьевич

Мать ребёнка: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна

Рождение ребёнка
10.11.1962

Сын: Колос Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Колос (Главацкая) Каролина Станиславовна

Смерть
30.10.2004

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