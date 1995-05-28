Колос Елена 26.09.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колос Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1957

Дата смерти

28.05.1995

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колос Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Колос) Нина Витальевна

Отец ребёнка: Колос Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
01.03.1983

Дочь: Артемчук (Колос) Ирина Витальевна

Отец ребёнка: Колос Виталий Григорьевич

Рождение ребёнка
1995

Сын: Колос Роман Витальевич

Отец ребёнка: Колос Виталий Григорьевич

Смерть
28.05.1995

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