Колос Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1957
Дата смерти28.05.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Колос) Нина Витальевна
Отец ребёнка: Колос Виталий Григорьевич
Рождение ребёнка
01.03.1983
Дочь: Артемчук (Колос) Ирина Витальевна
Отец ребёнка: Колос Виталий Григорьевич
Рождение ребёнка
1995
Отец ребёнка: Колос Виталий Григорьевич
Смерть
28.05.1995