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Варнек Алексей Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.01.1857

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1857

Отец: Варнек Иван Александрович

Мать: Фролова Татьяна Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь 1 кадетского корпуса
Рождение ребёнка
1889

Сын: Варнек Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Усова МП
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Варнек Елена Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Варнек Константин Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1906
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