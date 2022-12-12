Варнек Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения05.01.1857
Дата смерти1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1857
Церковь 1 кадетского корпуса
Рождение ребёнка
1889
Сын: Варнек Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Усова МП
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Варнек Елена Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Варнек Константин Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1906