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Варнек Константин Алексеевич
Варнек Константин Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1896
Дата смерти
1917
Пол
Мужской
Отец
Варнек Алексей Иванович
1857 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Варнек Алексей Иванович
Мать: не указана
Смерть
1917
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