Варнек Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнек Елена Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Варнек Алексей Иванович

Мать: не указана

Смерть
1976
США
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