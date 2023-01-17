Варнек Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения20.08.1819
Дата смерти20.08.1819
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1819
Образование
С 1831 по 1833
Вольноприходящий учащийся Императорской Академии художеств (1831—1833)
Образование
С 1833 по 1834
воспитанник Академии художеств (1833—1834)
Награда
1839
Получил от Академии художеств звание художника с правом на чин XIV класса (1839)
Награда
1842
Получил звание «назначенного в академики» (1842, Императорская Академия худежств)
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Варнек Мария Ивановна
Мать ребёнка: Тверская Мария
Рождение ребёнка
05.01.1857
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна
Церковь 1 кадетского корпуса
Рождение ребёнка
15.06.1858
Сын: Варнек Александр Иванович
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1859
Дочь: Варнек Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна
1 кадетского корпуса церковь
Работа или профессия
С 1862 по 1871
Архитектор Попечительного совета заведений общественного призрения (1862—1871).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1819