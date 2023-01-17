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Варнек Иван Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.08.1819

Дата смерти

20.08.1819

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1819

Отец: Варнек Александр Григорьевич

Мать: Варнек Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образование
С 1831 по 1833
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Вольноприходящий учащийся Императорской Академии художеств (1831—1833)
Образование
С 1833 по 1834
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
воспитанник Академии художеств (1833—1834)
Награда
1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Получил от Академии художеств звание художника с правом на чин XIV класса (1839)
Награда
1842
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Получил звание «назначенного в академики» (1842, Императорская Академия худежств)
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Варнек Мария Ивановна

Мать ребёнка: Тверская Мария

Рождение ребёнка
05.01.1857

Сын: Варнек Алексей Иванович

Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь 1 кадетского корпуса
Рождение ребёнка
15.06.1858

Сын: Варнек Александр Иванович

Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1859

Дочь: Варнек Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Фролова Татьяна Федоровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
1 кадетского корпуса церковь
Работа или профессия
С 1862 по 1871
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Архитектор Попечительного совета заведений общественного призрения (1862—1871).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Татьяна Федоровна

Смерть
20.08.1819
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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