Фролова Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1857
Отец ребёнка: Варнек Иван Александрович
Церковь 1 кадетского корпуса
Рождение ребёнка
15.06.1858
Сын: Варнек Александр Иванович
Отец ребёнка: Варнек Иван Александрович
Рождение ребёнка
20.12.1859
Дочь: Варнек Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Варнек Иван Александрович
1 кадетского корпуса церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1880