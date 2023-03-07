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Фролова Татьяна Федоровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1826

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1857

Сын: Варнек Алексей Иванович

Отец ребёнка: Варнек Иван Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Церковь 1 кадетского корпуса
Рождение ребёнка
15.06.1858

Сын: Варнек Александр Иванович

Отец ребёнка: Варнек Иван Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1859

Дочь: Варнек Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Варнек Иван Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
1 кадетского корпуса церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варнек Иван Александрович

Смерть
1880
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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