Варнек Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения15.06.1858
Дата смерти10.06.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1858
Образование
С 1866 по 1868
учился в гимназии Карла Мая в 1866–1868 гг.
Образование
С 1874 по 1878
С 1874 по 1878 годы учился в Морском училище, по окончании произведён в гардемарины.
Образование
1882
Закончил Николаевскую Морскую академию в 1882 году по первому разряду и был прикомандирован к Гидрографическому департаменту.
Рождение ребёнка
04.09.1894
Дочь: Протопопова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Варнек Надежда Петровна
Награда
1894
За большой вклад в географическую науку в 1894 году ИРГО присудило Варнеку серебряную медаль по отделению математической и физической географии.
Рождение ребёнка
18.08.1897
Дочь: Варнек Анна Александровна
Мать ребёнка: Варнек Надежда Петровна
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Трудно представить, что в те времена было возможно такое, но Александр Иванович взял в это плавание свою жену НадеждуПетровну, находящуюся в положении. Дочь Анна родилась во Владивостоке 18 августа 18... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1902
Сын: Варнек Петр Александрович
Мать ребёнка: Варнек Надежда Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1906
Сын: Варнек Евгений Александрович
Мать ребёнка: Варнек Надежда Петровна
церковь -Алр.лицей
Работа или профессия
?.10.1908
С октября 1908 г. – член Совета Императорского Александровского лицея.
Бракосочетание
21.10.1911
Жена: Гернгросс Анна Романовна
Работа или профессия
24.12.1912
24 декабря 1912 г. – в отставке в чине генерал-лейтенанта.
Место жительства
С 1917
В 1917 г. В. перебрался на Кавказ под г. Туапсе Имение Москалевка
Эмиграция
?.10.1920
Севастополь, Города, Таврическая губерния
В 1920 г. отбыл в Крым, откуда – в Константинополь.
Место жительства
С 1921 по 1923
Италия Сицилия
В 1921 г. оказался на Сицилии
Место жительства
С 1924
с 1924 г. – во Франции
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варнек Надежда Петровна
Смерть
10.06.1930
Франция, Париж
похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа