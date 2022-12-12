Варнек Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения10.07.1902
Дата смерти23.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902
Отец: Варнек Александр Иванович
Мать: Варнек Надежда Петровна
Работа или профессия
С ?.07.1919 по ?.09.1919
матрос-сигнальщик эсминца «Поспешный»
Военная награда
01.09.1919
Кавалер Георгиевского креста 4-й степени. В наградном Приказе от 1 сентября 1919 года говорится; «будучи наводчиками и прислугой у орудий со 2-го залпа заставили замолчать вражескую 6 дм. батарею, а т... Показать все
Образование
05.07.1922
Окончил морской корпус в изгнании
Смерть
23.02.1980
Брюссель, Бельгия
Умер 23 февраля 1980 года в Брюсселе, был похоронен на кладбище Иксель.