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Варнек Петр Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

10.07.1902

Дата смерти

23.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1902

Отец: Варнек Александр Иванович

Мать: Варнек Надежда Петровна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С ?.07.1919 по ?.09.1919
матрос-сигнальщик эсминца «Поспешный»
Военная награда
01.09.1919
Кавалер Георгиевского креста 4-й степени. В наградном Приказе от 1 сентября 1919 года говорится; «будучи наводчиками и прислугой у орудий со 2-го залпа заставили замолчать вражескую 6 дм. батарею, а т... Показать все
Образование
05.07.1922
Окончил морской корпус в изгнании
Смерть
23.02.1980
Брюссель, Бельгия
Умер 23 февраля 1980 года в Брюсселе, был похоронен на кладбище Иксель.
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