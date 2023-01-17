Варнек Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения18.08.1897
Дата смерти21.03.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1897
Отец: Варнек Александр Иванович
Мать: Варнек Надежда Петровна
Трудно представить, что в те времена было возможно такое, но Александр Иванович взял в это плавание свою жену НадеждуПетровну, находящуюся в положении. Дочь Анна родилась во Владивостоке 18 августа 18... Показать все
Смерть
21.03.1920
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край