Варнек Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варнек Анна Александровна

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

18.08.1897

Дата смерти

21.03.1920

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1897

Отец: Варнек Александр Иванович

Мать: Варнек Надежда Петровна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Трудно представить, что в те времена было возможно такое, но Александр Иванович взял в это плавание свою жену НадеждуПетровну, находящуюся в положении. Дочь Анна родилась во Владивостоке 18 августа 18... Показать все
Смерть
21.03.1920
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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