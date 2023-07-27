Сеченой Яким Артемиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Сеченой Артемий
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Собанина Гликерия Якимова
Мать ребёнка: Сеченая Анна Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1798
Мать ребёнка: Сеченая Анна Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Мавра Якимова
Мать ребёнка: Сеченая Анна Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ударцова Акилина Якимова
Мать ребёнка: Сеченая Анна Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сеченая Анна Стефанова
Смерть
Неизвестно