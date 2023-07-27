Сеченой Яким Артемиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеченой Яким Артемиев

Сеченой Яким Артемиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Сеченой Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Собанина Гликерия Якимова

Мать ребёнка: Сеченая Анна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Сеченой Антоний Якимов

Мать ребёнка: Сеченая Анна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Мавра Якимова

Мать ребёнка: Сеченая Анна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ударцова Акилина Якимова

Мать ребёнка: Сеченая Анна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеченая Анна Стефанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close