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Сеченой Антоний Якимов

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Сеченой Яким Артемиев

Мать: Сеченая Анна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
17.01.1817

Жена: Сеченая Пелагия (Акилина) Федорова

Бракосочетание
04.02.1826

Жена: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Рождение ребёнка
08.01.1827

Дочь: Домника Антонова

Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1828

Сын: Сеченой Димитрий Антонов

Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1829

Сын: Сеченой Емелиан Антонов

Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1830

Сын: Сеченой Иосиф Антонов

Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1834

Дочь: Макрина Антонова

Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1836

Дочь: Анна Антонова

Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1839

Сын: Сеченов Григорий Антонов

Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1840

Дочь: Марфа Антонова

Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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