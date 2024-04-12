Сеченой Антоний Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Сеченой Яким Артемиев
Мать: Сеченая Анна Стефанова
Бракосочетание
17.01.1817
Бракосочетание
04.02.1826
Рождение ребёнка
08.01.1827
Дочь: Домника Антонова
Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
13.05.1828
Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
18.07.1829
Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
02.11.1830
Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
18.07.1834
Дочь: Макрина Антонова
Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
19.01.1836
Дочь: Анна Антонова
Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
09.01.1839
Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Рождение ребёнка
01.08.1840
Дочь: Марфа Антонова
Мать ребёнка: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Смерть
Неизвестно