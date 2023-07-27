Сеченая (Сеченая) Анна Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Сеченая) Анна Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

17.06.1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Собанина Гликерия Якимова

Отец ребёнка: Сеченой Яким Артемиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Сеченой Антоний Якимов

Отец ребёнка: Сеченой Яким Артемиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Мавра Якимова

Отец ребёнка: Сеченой Яким Артемиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Ударцова Акилина Якимова

Отец ребёнка: Сеченой Яким Артемиев

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеченой Яким Артемиев

Смерть
17.06.1817
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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