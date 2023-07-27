Сеченая (Сеченая) Анна Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смерти17.06.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Собанина Гликерия Якимова
Отец ребёнка: Сеченой Яким Артемиев
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Сеченой Яким Артемиев
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Мавра Якимова
Отец ребёнка: Сеченой Яким Артемиев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Ударцова Акилина Якимова
Отец ребёнка: Сеченой Яким Артемиев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1817