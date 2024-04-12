Собанина (Сеченая) Гликерия Якимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Сеченая) Гликерия Якимова

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Сеченой Яким Артемиев

Мать: Сеченая Анна Стефанова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1810

Муж: Собанин Филипп Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1811

Дочь: Евдокия Филиппова

Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.10.1812

Сын: Собанин Ларион Филиппов

Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.10.1815

Дочь: Занина (собанина) Анастасия Филиппова

Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.05.1817

Дочь: Акилина Филиппова

Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.12.1822

Дочь: Воинкова (собанина) Анна Филиппова

Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.11.1825

Сын: Собанин Димитрий Филиппов

Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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