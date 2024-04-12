Собанина (Сеченая) Гликерия Якимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Сеченой Яким Артемиев
Мать: Сеченая Анна Стефанова
Бракосочетание
02.02.1810
Рождение ребёнка
07.03.1811
Дочь: Евдокия Филиппова
Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров
Рождение ребёнка
19.10.1812
Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров
Рождение ребёнка
29.10.1815
Дочь: Занина (собанина) Анастасия Филиппова
Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров
Рождение ребёнка
30.05.1817
Дочь: Акилина Филиппова
Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров
Рождение ребёнка
05.12.1822
Дочь: Воинкова (собанина) Анна Филиппова
Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров
Рождение ребёнка
Около ?.11.1825
Сын: Собанин Димитрий Филиппов
Отец ребёнка: Собанин Филипп Петров
Смерть
Неизвестно