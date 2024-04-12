Собанин Ларион Филиппов
Место рождения
Дата рождения19.10.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1812
Отец: Собанин Филипп Петров
Рождение ребёнка
14.02.1832
Мать ребёнка: Собанина (сеченая) Марья Стефанова
Рождение ребёнка
17.11.1833
Дочь: Екатерина Ларионова
Мать ребёнка: Собанина (сеченая) Марья Стефанова
Бракосочетание
28.01.1834
Рождение ребёнка
04.01.1836
Дочь: Домника Ларионова
Мать ребёнка: Собанина (сеченая) Марья Стефанова
Смерть
Неизвестно