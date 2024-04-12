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Собанин Ларион Филиппов

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

19.10.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1812

Отец: Собанин Филипп Петров

Мать: Собанина Гликерия Якимова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1832

Сын: Собанин Михаил Ларионов

Мать ребёнка: Собанина (сеченая) Марья Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1833

Дочь: Екатерина Ларионова

Мать ребёнка: Собанина (сеченая) Марья Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1834

Жена: Собанина (сеченая) Марья Стефанова

Рождение ребёнка
04.01.1836

Дочь: Домника Ларионова

Мать ребёнка: Собанина (сеченая) Марья Стефанова

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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