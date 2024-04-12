Собанина (Сеченая) (Сеченая) Марья Стефанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Рождение ребёнка
14.02.1832
Отец ребёнка: Собанин Ларион Филиппов
Рождение ребёнка
17.11.1833
Дочь: Екатерина Ларионова
Отец ребёнка: Собанин Ларион Филиппов
Бракосочетание
28.01.1834
Рождение ребёнка
04.01.1836
Дочь: Домника Ларионова
Отец ребёнка: Собанин Ларион Филиппов
Смерть
Неизвестно