Собанина (Сеченая) (Сеченая) Марья Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Сеченая) (Сеченая) Марья Стефанова

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Мать: Сеченая Анна Карпова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1832

Сын: Собанин Михаил Ларионов

Отец ребёнка: Собанин Ларион Филиппов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1833

Дочь: Екатерина Ларионова

Отец ребёнка: Собанин Ларион Филиппов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
28.01.1834

Муж: Собанин Ларион Филиппов

Рождение ребёнка
04.01.1836

Дочь: Домника Ларионова

Отец ребёнка: Собанин Ларион Филиппов

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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