Сеченая (Сеченая) Анна Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Сеченая) Анна Карпова

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Место рождения

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

15.04.1817

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Скоморохова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.12.1804

Сын: Сеченой Иоанн Стефанов

Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Собанина (сеченая) Марья Стефанова

Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1810

Сын: Сеченой Сидор Стефанов

Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.01.1812

Сын: Сеченой Димитрий Стефанов

Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1813

Сын: Сеченой Георгий Стефанов

Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.09.1814

Дочь: Елисавета Стефанова

Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.09.1816

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Смерть
15.04.1817
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: горячкой
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