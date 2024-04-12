Сеченая (Сеченая) Анна Карпова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти15.04.1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Рождение ребёнка
02.12.1804
Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Собанина (сеченая) Марья Стефанова
Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов
Рождение ребёнка
13.05.1810
Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов
Рождение ребёнка
08.01.1812
Сын: Сеченой Димитрий Стефанов
Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов
Рождение ребёнка
21.04.1813
Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов
Рождение ребёнка
06.09.1814
Дочь: Елисавета Стефанова
Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов
Рождение ребёнка
08.09.1816
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Сеченой Степан (Стефан) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.04.1817
Причина смерти: горячкой