Ударцова (Сеченая) Акилина Якимова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Сеченой Яким Артемиев
Мать: Сеченая Анна Стефанова
Бракосочетание
23.04.1820
Муж: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
08.08.1821
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
21.06.1823
Сын: Ударцов Иоанн Егоров
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
08.12.1824
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
11.06.1826
Сын: Ударцов Петр Егоров
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
02.04.1828
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
11.05.1829
Сын: Ударцов Мокий Егоров
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
11.07.1830
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
26.04.1832
Дочь: Агапия Егорова
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Рождение ребёнка
16.02.1836
Отец ребёнка: Ударцов Егор Яковлев
Смерть
Неизвестно