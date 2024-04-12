Ударцов Егор Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Ударцов Яков Афонасьев
Бракосочетание
23.04.1820
Жена: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
08.08.1821
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
21.06.1823
Сын: Ударцов Иоанн Егоров
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
08.12.1824
Дочь: Анна Егорова
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
11.06.1826
Сын: Ударцов Петр Егоров
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
02.04.1828
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
11.05.1829
Сын: Ударцов Мокий Егоров
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
11.07.1830
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
26.04.1832
Дочь: Агапия Егорова
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Рождение ребёнка
16.02.1836
Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова
Смерть
Неизвестно