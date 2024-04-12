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Ударцов Егор Яковлев

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Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Ударцов Яков Афонасьев

Мать: Ударцова Марина Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
23.04.1820

Жена: Ударцова Акилина Якимова

Рождение ребёнка
08.08.1821

Сын: Ударцов Матвий Егоров

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.06.1823

Сын: Ударцов Иоанн Егоров

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1824

Дочь: Анна Егорова

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.06.1826

Сын: Ударцов Петр Егоров

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.04.1828

Сын: Ударцов Никита Егоров

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.05.1829

Сын: Ударцов Мокий Егоров

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1830

Сын: Ударцов Михаил Егоров

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.04.1832

Дочь: Агапия Егорова

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.02.1836

Сын: Ударцов Памфил Егоров

Мать ребёнка: Ударцова Акилина Якимова

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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