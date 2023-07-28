Ударцов Яков Афонасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Ударцов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Ударцов Егор Яковлев
Мать ребёнка: Ударцова Марина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Гликерия Яковлева
Мать ребёнка: Ударцова Марина Васильева
Рождение ребёнка
08.04.1802
Дочь: Агапия Яковлева
Мать ребёнка: Ударцова Марина Васильева
Рождение ребёнка
15.08.1803
Дочь: Васса Яковлева
Мать ребёнка: Ударцова Марина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно