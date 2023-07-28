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Ударцов Яков Афонасьев

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Ударцов Афанасий

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ударцов Егор Яковлев

Мать ребёнка: Ударцова Марина Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Гликерия Яковлева

Мать ребёнка: Ударцова Марина Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1802

Дочь: Агапия Яковлева

Мать ребёнка: Ударцова Марина Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1803

Дочь: Васса Яковлева

Мать ребёнка: Ударцова Марина Васильева

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ударцова Марина Васильева

Смерть
Неизвестно