Ударцова (Ударцова) Марина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти02.11.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Ударцов Егор Яковлев
Отец ребёнка: Ударцов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Гликерия Яковлева
Отец ребёнка: Ударцов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
08.04.1802
Дочь: Агапия Яковлева
Отец ребёнка: Ударцов Яков Афонасьев
Рождение ребёнка
15.08.1803
Дочь: Васса Яковлева
Отец ребёнка: Ударцов Яков Афонасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.11.1826
Причина смерти: водянкою