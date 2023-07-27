Ударцова (Ударцова) Марина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ударцова (Ударцова) Марина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

02.11.1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Ударцов Егор Яковлев

Отец ребёнка: Ударцов Яков Афонасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Гликерия Яковлева

Отец ребёнка: Ударцов Яков Афонасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1802

Дочь: Агапия Яковлева

Отец ребёнка: Ударцов Яков Афонасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.08.1803

Дочь: Васса Яковлева

Отец ребёнка: Ударцов Яков Афонасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ударцов Яков Афонасьев

Смерть
02.11.1826
Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: водянкою
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