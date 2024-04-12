Сеченова (Боталова) (Боталова) Агафия Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Боталов Григорий
Бракосочетание
04.02.1826
Рождение ребёнка
08.01.1827
Дочь: Домника Антонова
Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов
Рождение ребёнка
13.05.1828
Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов
Рождение ребёнка
18.07.1829
Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов
Рождение ребёнка
02.11.1830
Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов
Рождение ребёнка
18.07.1834
Дочь: Макрина Антонова
Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов
Рождение ребёнка
19.01.1836
Дочь: Анна Антонова
Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов
Рождение ребёнка
09.01.1839
Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов
Рождение ребёнка
01.08.1840
Дочь: Марфа Антонова
Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов
Смерть
Неизвестно