Сеченова (Боталова) (Боталова) Агафия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченова (Боталова) (Боталова) Агафия Григорьева

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Место рождения

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Боталов Григорий

Мать: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
04.02.1826

Муж: Сеченой Антоний Якимов

Рождение ребёнка
08.01.1827

Дочь: Домника Антонова

Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1828

Сын: Сеченой Димитрий Антонов

Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1829

Сын: Сеченой Емелиан Антонов

Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.11.1830

Сын: Сеченой Иосиф Антонов

Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.07.1834

Дочь: Макрина Антонова

Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.01.1836

Дочь: Анна Антонова

Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.01.1839

Сын: Сеченов Григорий Антонов

Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.1840

Дочь: Марфа Антонова

Отец ребёнка: Сеченой Антоний Якимов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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