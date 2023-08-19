Боталов Григорий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Собанина Васса Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Боталов Михайло Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Сутягина Анна Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно