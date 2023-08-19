Боталов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Григорий

Место рождения

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Собанина Васса Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Боталов Михайло Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Сутягина Анна Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Сеченова (боталова) Агафия Григорьева

Мать ребёнка: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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