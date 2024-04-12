Собанина (Боталова) Васса Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Боталов Григорий
Бракосочетание
16.01.1817
Рождение ребёнка
02.02.1818
Дочь: Анна Петрова
Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой
Рождение ребёнка
08.07.1819
Дочь: Ольга Петрова
Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Бучельникова Марфа Петрова
Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой
Рождение ребёнка
17.05.1821
Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой
Рождение ребёнка
30.10.1822
Сын: Собанин Козма Петров
Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой
Рождение ребёнка
15.04.1826
Дочь: Агапия Петрова
Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой
Смерть
Неизвестно