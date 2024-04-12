Собанина (Боталова) Васса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собанина (Боталова) Васса Григорьева

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Место рождения

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Боталов Григорий

Мать: не указана

Боталово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
16.01.1817

Муж: Собанин Петр Матвиев малой

Рождение ребёнка
02.02.1818

Дочь: Анна Петрова

Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1819

Дочь: Ольга Петрова

Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Бучельникова Марфа Петрова

Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1821

Сын: Собанин Феодот Петров

Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.10.1822

Сын: Собанин Козма Петров

Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.04.1826

Дочь: Агапия Петрова

Отец ребёнка: Собанин Петр Матвиев малой

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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