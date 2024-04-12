Бучельникова (Собанина) Марфа Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
09.02.1845
Рождение ребёнка
31.10.1845
Сын: Бучельников Косма Кириллов
Отец ребёнка: Бучельников Кирилл Матвеев
Рождение ребёнка
05.02.1849
Сын: Бучельников Лука Кириллов
Отец ребёнка: Бучельников Кирилл Матвеев
Смерть
Неизвестно