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Бучельникова (Собанина) Марфа Петрова

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Место рождения

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Собанин Петр Матвиев малой

Мать: Собанина Васса Григорьева

Воинкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1845

Муж: Бучельников Кирилл Матвеев

Рождение ребёнка
31.10.1845

Сын: Бучельников Косма Кириллов

Отец ребёнка: Бучельников Кирилл Матвеев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
05.02.1849

Сын: Бучельников Лука Кириллов

Отец ребёнка: Бучельников Кирилл Матвеев

Чернокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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