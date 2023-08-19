Сеченой Артемий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Сединкина - Давыдова Анна Артемиева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно