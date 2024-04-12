Сеченой Иван Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти02.06.1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Сеченой Артемий
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Сеченой Данил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Татьяна Иоаннова
Рождение ребёнка
Около 1787
Сын: Сеченой Степан (Стефан) Иванов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Елена Иванова
Рождение ребёнка
20.07.1801
Рождение ребёнка
10.01.1803
Дочь: Татиана Иванова
Рождение ребёнка
22.08.1804
Дочь: Васса Иванова
Рождение ребёнка
22.12.1813
Смерть
02.06.1816
Причина смерти: от горячки