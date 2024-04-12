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Сеченой Иван Артемьев

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

02.06.1816

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Сеченой Артемий

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Сеченой Данил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Татьяна Иоаннова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Сеченой Степан (Стефан) Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.07.1801

Сын: Сеченой Симеон Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.01.1803

Дочь: Татиана Иванова

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.08.1804

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1813

Сын: Сеченой Стефан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
02.06.1816
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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