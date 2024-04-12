Сеченой Данил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Сеченой Иван Артемьев
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Елена Данилова
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
02.02.1802
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
08.04.1803
Дочь: Шаламова Платонида Данилова
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
01.02.1808
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
25.04.1811
Дочь: Александра Данилова
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
13.05.1812
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова
Рождение ребёнка
03.04.1815
Дочь: Ирина Данилова
Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно