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Сеченой Данил Иванов

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Сеченой Иван Артемьев

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Елена Данилова

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1802

Сын: Сеченой Георгий Данилов

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1803

Дочь: Шаламова Платонида Данилова

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1808

Сын: Сеченой Симион Данилов

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1811

Дочь: Александра Данилова

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1812

Сын: Сеченов Федор Данилов

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1815

Дочь: Ирина Данилова

Мать ребёнка: Сеченая Евдокия Симионова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сеченая Евдокия Симионова

Смерть
Неизвестно
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