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Сеченов Федор Данилов

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Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

13.05.1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1812

Отец: Сеченой Данил Иванов

Мать: Сеченая Евдокия Симионова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1829

Жена: Сеченова Феврония Корнилова

Рождение ребёнка
21.07.1830

Дочь: Марина (Мафина) Федорова

Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1831

Сын: Сеченой Григорий Федоров

Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1832

Сын: Сеченов Филимон Федоров

Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1834

Дочь: Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1836

Дочь: Иулия Федорова

Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1838

Сын: Сеченов Агафопод Федоров

Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1840

Сын: Сеченов Марко Федоров

Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова

Смерть
Неизвестно
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