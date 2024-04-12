Сеченов Федор Данилов
Место рождения
Дата рождения13.05.1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1812
Отец: Сеченой Данил Иванов
Бракосочетание
07.07.1829
Рождение ребёнка
21.07.1830
Дочь: Марина (Мафина) Федорова
Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова
Рождение ребёнка
21.11.1831
Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова
Рождение ребёнка
14.12.1832
Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова
Рождение ребёнка
06.08.1834
Дочь: Евдокия Федорова
Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова
Рождение ребёнка
19.05.1836
Дочь: Иулия Федорова
Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова
Рождение ребёнка
04.04.1838
Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова
Рождение ребёнка
28.03.1840
Мать ребёнка: Сеченова Феврония Корнилова
Смерть
Неизвестно