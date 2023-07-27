Сеченая (Сеченая) Евдокия Симионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченая (Сеченая) Евдокия Симионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

02.08.1829

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Елена Данилова

Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.02.1802

Сын: Сеченой Георгий Данилов

Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1803

Дочь: Шаламова Платонида Данилова

Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1808

Сын: Сеченой Симион Данилов

Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.04.1811

Дочь: Александра Данилова

Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1812

Сын: Сеченов Федор Данилов

Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1815

Дочь: Ирина Данилова

Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сеченой Данил Иванов

Смерть
02.08.1829
Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: водянкою