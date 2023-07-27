Сеченая (Сеченая) Евдокия Симионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти02.08.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Елена Данилова
Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов
Рождение ребёнка
02.02.1802
Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов
Рождение ребёнка
08.04.1803
Дочь: Шаламова Платонида Данилова
Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов
Рождение ребёнка
01.02.1808
Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов
Рождение ребёнка
25.04.1811
Дочь: Александра Данилова
Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов
Рождение ребёнка
13.05.1812
Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов
Рождение ребёнка
03.04.1815
Дочь: Ирина Данилова
Отец ребёнка: Сеченой Данил Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сеченой Данил Иванов
Смерть
02.08.1829
Причина смерти: водянкою