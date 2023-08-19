Сеченова (Икрина) Феврония Корнилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеченова (Икрина) Феврония Корнилова

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Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Мать: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1829

Муж: Сеченов Федор Данилов

Рождение ребёнка
21.07.1830

Дочь: Марина (Мафина) Федорова

Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.11.1831

Сын: Сеченой Григорий Федоров

Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.12.1832

Сын: Сеченов Филимон Федоров

Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1834

Дочь: Евдокия Федорова

Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.05.1836

Дочь: Иулия Федорова

Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1838

Сын: Сеченов Агафопод Федоров

Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.03.1840

Сын: Сеченов Марко Федоров

Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов

Смерть
Неизвестно
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