Сеченова (Икрина) Феврония Корнилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Бракосочетание
07.07.1829
Рождение ребёнка
21.07.1830
Дочь: Марина (Мафина) Федорова
Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов
Рождение ребёнка
21.11.1831
Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов
Рождение ребёнка
14.12.1832
Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов
Рождение ребёнка
06.08.1834
Дочь: Евдокия Федорова
Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов
Рождение ребёнка
19.05.1836
Дочь: Иулия Федорова
Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов
Рождение ребёнка
04.04.1838
Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов
Рождение ребёнка
28.03.1840
Отец ребёнка: Сеченов Федор Данилов
Смерть
Неизвестно