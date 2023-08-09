Икрина (Ларюшкина) (Ларюшкина) Наталия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Ларюшкина) (Ларюшкина) Наталия Иванова

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Место рождения

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхняя Иленка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1803

Муж: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Рождение ребёнка
13.12.1804

Сын: Икрин Стефан Корнилов

Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Икрин Никифор Корнилов

Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Сеченова Феврония Корнилова

Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1811

Сын: Икрин Савва Корнилов

Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1812

Дочь: Наталия Корнилова

Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1814

Дочь: Февронья Корнилова

Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно