Икрина (Ларюшкина) (Ларюшкина) Наталия Иванова
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1803
Рождение ребёнка
13.12.1804
Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Сеченова Феврония Корнилова
Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Рождение ребёнка
27.04.1811
Сын: Икрин Савва Корнилов
Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Рождение ребёнка
26.08.1812
Дочь: Наталия Корнилова
Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Рождение ребёнка
05.07.1814
Дочь: Февронья Корнилова
Отец ребёнка: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Смерть
Неизвестно