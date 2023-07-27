Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Икрин Евдоким Васильев

Мать: Икрина Наталья Яковлева

Бракосочетание
05.07.1803

Жена: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова

Рождение ребёнка
13.12.1804

Сын: Икрин Стефан Корнилов

Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Икрин Никифор Корнилов

Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Сеченова Феврония Корнилова

Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1811

Сын: Икрин Савва Корнилов

Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.08.1812

Дочь: Наталия Корнилова

Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.07.1814

Дочь: Февронья Корнилова

Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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