Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Икрин Евдоким Васильев
Мать: Икрина Наталья Яковлева
Бракосочетание
05.07.1803
Рождение ребёнка
13.12.1804
Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Сеченова Феврония Корнилова
Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
27.04.1811
Сын: Икрин Савва Корнилов
Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
26.08.1812
Дочь: Наталия Корнилова
Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова
Рождение ребёнка
05.07.1814
Дочь: Февронья Корнилова
Мать ребёнка: Икрина (ларюшкина) Наталия Иванова
Смерть
Неизвестно