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Икрин Евдоким Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

25.05.1817

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Икрин Василий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Икрин Терентий Евдокимов

Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Евдокимова

Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марина Евдокимова

Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
1798

Сын: Икрин Пимен Евдокимов

Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева

Рождение ребёнка
18.04.1802

Сын: Икрин Зосима Евдокимов

Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1804

Сын: Икрин Никифор Евдокимов

Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Наталья Яковлева

Смерть
25.05.1817
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от горячки
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