Икрин Евдоким Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти25.05.1817
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Икрин Василий Афанасьевич
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Евдокимова
Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марина Евдокимова
Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
18.04.1802
Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева
Рождение ребёнка
09.03.1804
Мать ребёнка: Икрина Наталья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икрина Наталья Яковлева
Смерть
25.05.1817
Причина смерти: от горячки