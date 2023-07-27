Икрина (Икрина) Наталья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти23.12.1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов
Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дарья Евдокимова
Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Марина Евдокимова
Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
18.04.1802
Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев
Рождение ребёнка
09.03.1804
Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.12.1821
Причина смерти: от чахотки