Икрина (Икрина) Наталья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Наталья Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

23.12.1821

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Икрин Терентий Евдокимов

Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
1783

Сын: Икрин Корнило (Корнилий) Евдокимов

Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дарья Евдокимова

Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Марина Евдокимова

Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Икрин Пимен Евдокимов

Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев

Рождение ребёнка
18.04.1802

Сын: Икрин Зосима Евдокимов

Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.03.1804

Сын: Икрин Никифор Евдокимов

Отец ребёнка: Икрин Евдоким Васильев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Евдоким Васильев

Смерть
23.12.1821
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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