(Хвостова) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хвостова) Светлана

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.05.1970

Пол

Женский

Отец

1944 г.р.

Мать

1946 г.р.

Муж

1971 г.р.
1968 г.р.

Дети

1998 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1970

Отец: Хвостов Юрий

Мать: Хвостова Этель

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
21.02.1995

Муж: Попов Вадим

Рождение ребёнка
12.10.1998

Сын: Popov Denis

Отец ребёнка: Попов Вадим

Москва, город федерального значения Москва
Развод
21.02.2008

Муж: Попов Вадим

Бракосочетание
17.04.2018

Муж: Fidrovskiy Andrey

Москва, город федерального значения Москва
Супруг(-а): <Private> <Private>
Место жительства
Неизвестно
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