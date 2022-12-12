(Хвостова) Светлана
Место рождения
Дата рождения26.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1970
Отец: Хвостов Юрий
Мать: Хвостова Этель
Бракосочетание
21.02.1995
Муж: Попов Вадим
Рождение ребёнка
12.10.1998
Сын: Popov Denis
Отец ребёнка: Попов Вадим
Развод
21.02.2008
Муж: Попов Вадим
Бракосочетание
17.04.2018
Муж: Fidrovskiy Andrey
Супруг(-а): <Private> <Private>
Место жительства
Неизвестно